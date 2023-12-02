Израильская армия ведет интенсивные бои в секторе Газа

За последние сутки Израиль подвергся ракетным обстрелам с территории сектора Газа. По данным израильской стороны, с начала военных действий по стране было выпущено около 10 тысяч ракет.

Целями атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стали сотни объектов на севере и юге сектора Газа, сообщают источники ЦАХАЛ. Удары были нанесены по районам, где находятся шахты туннелей, пусковые площадки и командные центры ХАМАС. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что после беспрецедентной террористической атаки группировки ХАМАС 7 октября Вашингтон поставил Израилю 100 противобункерных бомб, а вскоре после этого приступил к поставкам 15 тысяч обычных авиабомб, 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также другого дополнительного вооружения и боеприпасов.

Особенно интенсивные бои шли в районе города Хан-Юнис, где, по некоторым данным, находится часть военного руководства ХАМАС. Израильские военные сбросили листовки с призывами к жителям города бежать в Рафах, на юг сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel.

ЦАХАЛ: У Израиля нет сроков для военных действий в Газе

По словам официального представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, израильская армия не устанавливает сроков для военных действий в секторе Газа и будет "сражаться столько, сколько потребуется". "У нас нет другого выбора", - добавил Конрикус. Он подтвердил, что военная цель Израиля состоит в полном уничтожении террористической группировки ХАМАС.

Его заявление стало реакцией на сообщения СМИ, согласно которым госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавних переговоров с израильским руководством заявил, что Израиль должен вести военные действия на протяжении еще трех недель. По данным израильских СМИ, Блинкен, кроме того, выразил неуверенность в том, что Израиль получит международную поддержку, если будет вести вооруженные действия с той же интенсивностью, что и раньше.

Нападение ХАМАС на Израиль