Беннет "принял извинения и поблагодарил Путина за прояснение позиции по поводу еврейского народа и памяти Холокоста", сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам телефонного разговора двух лидеров в четверг, 5 мая.
Между тем в сообщении Кремля по итогам переговоров ничего не говорится об извинениях со стороны российского президента. В нем лишь отмечается, что президент РФ подчеркнул дружеское отношение России к Израилю.
По данным канцелярии Беннета, в ходе переговоров также обсуждалась война в Украине: Беннет попросил Путина "рассмотреть различные варианты для эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", и российский президент "пообещал разрешить эвакуацию гражданских, в том числе раненых, через гумкоридоры ООН и Красного Креста".
Скандальные высказывания Лаврова
Отношения России и Израиля осложнились после того, как Лавров в интервью итальянской телекомпании заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он (Зеленский - Ред.) еврей". Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.
2 мая МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова. По сведениям газеты The Jerusalem Post, "глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными и возмутительными". "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - сказал Лапид.
Лапид также сказал, что правительство России должно извиниться за слова Лаврова перед Израилем и еврейским народом.
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