Израиль переходит к точечным операциям против ХАМАС

Израиль отверг новое предложение группировки ХАМАС по сделке об освобождении еще одной группы заложников. По данным американских СМИ, оно было выдвинуто через посредников в Катаре и Египте и предусматривало на первом этапе освобождение 40 человек в обмен на начало вывода израильских войск с территории сектора Газа.

Наблюдатели отмечают, что уже само это предложение демонстрирует готовность ХАМАС к переговорам даже на фоне продолжения боев в Газе, хотя ранее представители группировки говорили, что будут обсуждать новый этап только при условии завершения боевых действий.

Тем временем Израиль объявил о начале программы по возвращению в свои дома жителей приграничных районов, покинувших их после нападения боевиков 7 октября.