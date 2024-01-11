Израиль отвергает обвинения в геноциде в секторе Газа

"Израиль борется против террористов ХАМАС, а не против палестинского населения, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул Нетаньяху накануне вечером.
По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) делает все возможное, чтобы сократить до минимума вред гражданскому населению сектора Газа, в то время как ХАМАС делает все, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. В частности, израильские военные постоянно предупреждают гражданское население о необходимости покинуть зоны боевых действий.
"Наша цель - устранить террористов ХАМАС в секторе Газа и освободить наших заложников. Когда это будет достигнуто, сектор Газа будет демилитаризован и освобожден от радикалов", - добавил израильский премьер. По его словам, это будет означать лучшее будущее для израильтян и палестинцев.
ЮАР обратилась с иском в суд ООН
Иск против Израиля подали в Международный суд ООН в конце 2023 года власти ЮАР, требуя принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Президент ЮАР Сирил Рамапоса указал, что обращение в суд ООН является принципиальной позицией его страны.
В ноябре ЮАР вслед за Турцией и латиноамериканскими странами отозвала своих дипломатов из Израиля. "Мы… чрезвычайно обеспокоены продолжающимися убийствами детей и безвинных мирных жителей на палестинских территориях и считаем, что реакция Израиля является коллективным наказанием", - заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.