Израиль отказался прекратить военную операцию в секторе Газа

Подобный шаг поставит Израиль в беззащитное положение, заявил юридический советник министерства иностранных дел Израиля Таль Беккер на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге в пятницу, 12 января.
"Заявитель стремится подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону... и сделать Израиль беззащитным", - цитирует высказывание Беккера агентство Reuters.
Кроме того Израиль отверг обвинения в геноциде, выдвинутые ЮАР. По словам Таля Беккера, военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа были актом самообороны против ХАМАС и других террористических организаций.
"Интерпретация событий Южно-Африканской Республикой сильно искажена. Если и были акты геноцида, то они были совершены против Израиля", - заявил Беккер на суде в Гааге.
Иск против Израиля в Международный суд ООН власти ЮАР подали в конце 2023 года.
В нем они требовали принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.
При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса указал, что обращение в суд ООН является принципиальной позицией его страны.