Израиль отказался прекратить военную операцию в секторе Газа

Подобный шаг поставит Израиль в беззащитное положение, заявил юридический советник министерства иностранных дел Израиля Таль Беккер на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге в пятницу, 12 января.

"Заявитель стремится подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону... и сделать Израиль беззащитным", - цитирует высказывание Беккера агентство Reuters.

Кроме того Израиль отверг обвинения в геноциде, выдвинутые ЮАР. По словам Таля Беккера, военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа были актом самообороны против ХАМАС и других террористических организаций.

"Интерпретация событий Южно-Африканской Республикой сильно искажена. Если и были акты геноцида, то они были совершены против Израиля", - заявил Беккер на суде в Гааге.

Иск против Израиля в Международный суд ООН власти ЮАР подали в конце 2023 года.

В нем они требовали принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.