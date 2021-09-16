Израиль и Евросоюз договорились признавать "ковидные" сертификаты друг друга

Как сообщает источник, Израиль уже в ближайшие дни присоединится к дигитальной программе сертификатов о вакцинации Евросоюза, в которой участвует и ряд других третьих стран, таких как Турция и Марокко.
Как известно, в ЕС программу запустили 1 июля 2021 года с целью оживления туристического сектора, и за два с половиной месяца к ней присоединились несколько соседних государств. В настоящее время в ней участвуют уже около 40 государств.
Сертификат считывается во всех этих странах в виде QR-кода, в котором указаны имя, дата рождения прошедшего вакцинацию человека и все, что касается вакцинации. Информация хранится только в самом QR-коде и никуда не переносится — сканирование лишь подтверждает его аутентичность.
Соглашение позволит израильским туристам посещать все места, в которых требуется "зеленый паспорт" государств, входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Это рестораны, концертные залы, музеи, некоторые виды общественного транспорта, государственные учреждения.
Новое соглашение также создаст туристам из стран Евросоюза условия для поездок в Израиль. Ранее сообщалось, что с 19 сентября Израиль открывает двери для небольших групп вакцинированных туристов из-за рубежа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве: предъявившему чужой ковид-сертификат иностранцу грозит штраф 5000 евро (43)
Иностранцу, предъявившему в торговом центре чужой...
С 13 сентября депутаты без "паспорта возможностей" не могут ходить в парламентское кафе (16)
Введение "паспорта возможностей" ограничило и права...
Ситуация с ковидом вызывает озабоченность: Шимоните не исключает дополнительные решения (95)
Ситуация с ковидом в Литве вызывает озабоченность....
В парламенте рассматривают предложение о выплате пенсионных накоплений, если сумма меньше 10 000 евро (5)
Члены парламентской фракции Литовского союза крестьян...
"Delfi.Главное": осеннее дыхание коронавируса, выборы в России и новый сезон в Русском драмтеатре Литвы (20)
В новом еженедельном выпуске "Delfi.Главное" обсуждаем три...