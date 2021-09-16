aA
Израиль и Евросоюз пришли к соглашению о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о подготовке этого соглашения по итогам состоявлегося накануне заседания Законодательной комиссии Кнессета, пишет Jerusalem Post.
Израиль и Евросоюз договорились признавать "ковидные" сертификаты друг друга
© Reuters / Scanpix

Как сообщает источник, Израиль уже в ближайшие дни присоединится к дигитальной программе сертификатов о вакцинации Евросоюза, в которой участвует и ряд других третьих стран, таких как Турция и Марокко.

Как известно, в ЕС программу запустили 1 июля 2021 года с целью оживления туристического сектора, и за два с половиной месяца к ней присоединились несколько соседних государств. В настоящее время в ней участвуют уже около 40 государств.

Статьи по теме:
Коронавирус: Израиль фиксирует высокий уровень защиты после третьей дозы вакцины  (11)
Врач: я привился третьей дозой и могу рассказать, как себя чувствую  (57)

Сертификат считывается во всех этих странах в виде QR-кода, в котором указаны имя, дата рождения прошедшего вакцинацию человека и все, что касается вакцинации. Информация хранится только в самом QR-коде и никуда не переносится — сканирование лишь подтверждает его аутентичность.

Соглашение позволит израильским туристам посещать все места, в которых требуется "зеленый паспорт" государств, входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Это рестораны, концертные залы, музеи, некоторые виды общественного транспорта, государственные учреждения.

Новое соглашение также создаст туристам из стран Евросоюза условия для поездок в Израиль. Ранее сообщалось, что с 19 сентября Израиль открывает двери для небольших групп вакцинированных туристов из-за рубежа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

В Литве: предъявившему чужой ковид-сертификат иностранцу грозит штраф 5000 евро (43)

Иностранцу, предъявившему в торговом центре чужой...

С 13 сентября депутаты без "паспорта возможностей" не могут ходить в парламентское кафе (16)

Введение "паспорта возможностей" ограничило и права...

Ситуация с ковидом вызывает озабоченность: Шимоните не исключает дополнительные решения (95)

Ситуация с ковидом в Литве вызывает озабоченность....

В парламенте рассматривают предложение о выплате пенсионных накоплений, если сумма меньше 10 000 евро (5)

Члены парламентской фракции Литовского союза крестьян...

"Delfi.Главное": осеннее дыхание коронавируса, выборы в России и новый сезон в Русском драмтеатре Литвы (20)

В новом еженедельном выпуске "Delfi.Главное" обсуждаем три...