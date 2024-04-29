ISW: отступление ВСУ около Очеретино пока не приведет к оперативным успехам России

Сырский признал, что в этом районе у армии РФ есть значительное преимущество и ВСУ пришлось отступить западнее Бердычей и Семеновки. Оба села расположены в зоне прорыва российских войск в районе Очеретино, к западу от Авдеевки.
По мнению ISW, армии РФ не удалось по-настоящему быстро продвинуться в этом районе, и это свидетельствует о том, что «украинские силы сохраняют там позиции и ресурсы, которые пока замедляют российское наступление в западном направлении».
«Недавние российские успехи к северо-западу о Авдеевки вынудили украинские войска отступить с других ограниченных тактических позиций на фронте к западу от Авдеевки, однако это отступление пока не привело к быстрым тактическим приобретениям России, — считают авторы сводки. — Российские войска по-прежнему вряд ли способны в ближайшее время добиться более глубокого оперативно значимого прорыва».
Эксперты Института изучения войны считают, что Россия «вероятно, продолжит добиваться тактических успехов в районе Авдеевки, и украинское командование может принять решение о дальнейшем отступлении, если российские войска будут угрожать другим украинским тактическим позициям». Однако украинские силы могут использовать особенности местности для замедления армии РФ, сказано в сводке.
По мнению ее авторов, армия РФ имеет возможность добиться оперативно значимых целей в городе Часов Яр, однако вместо этого тратит силы на расширение и углубление прорыва около Очеретино, где достижение таких задач намного менее реально.
Как считают эксперты, «российским войскам, вероятно, придется пополнять и усиливать атакующие подразделения и снизить темп наступления к западу от Авдеевки, если они не введут в бой дополнительные резервы».
«Это с большой степенью вероятности ограничит способность России добиться дальнейших быстрых тактических успехов в этом районе», — сообщают авторы сводки ISW.