ISW: отступление ВСУ около Очеретино пока не приведет к оперативным успехам России

Сырский признал, что в этом районе у армии РФ есть значительное преимущество и ВСУ пришлось отступить западнее Бердычей и Семеновки. Оба села расположены в зоне прорыва российских войск в районе Очеретино, к западу от Авдеевки.

По мнению ISW, армии РФ не удалось по-настоящему быстро продвинуться в этом районе, и это свидетельствует о том, что «украинские силы сохраняют там позиции и ресурсы, которые пока замедляют российское наступление в западном направлении».