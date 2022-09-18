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В ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что неспособность России отправить крупномасштабное подкрепление в восточную часть Харькова и Луганскую область делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимым для продолжающегося украинского контрнаступления.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

Военные эксперты не исключают, что Россия решила не защищать этот район, несмотря на неоднократные заявления президента Владимира Путина о том, что целью "специальной военной операции" является якобы "освобождение" Донецкой и Луганской областей.

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В стратегическом плане для России может быть приоритетнее удержать оккупированные южные территории Украины, чем северо-восточные, говорится в сводке ISW. При этом эксперты отмечают, что российские военные продолжают вести "бессмысленные наступательные операции", например, вокруг Бахмута. Однако, предполагают в ISW, делается это почти на автомате и без особой надежды на успех.

Украина тем временем расширяет свои позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец - это может позволить ВСУ окружить российские войска вокруг Лимана. Дальнейшее продвижение украинских военных на восток вдоль северного берега реки Северский Донец может открыть подходы к Лисичанску и, в конечном счете, к Северодонецку, заключают военные эксперты.

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