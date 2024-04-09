Испания отменила "золотые визы"

По данным мадридской газеты ABC, ссылающейся на официальные источники, особой популярностью "золотые визы" пользовались у граждан США и Китая. Россияне за 10 лет приобрели, прибегнув к этой системе, всего 1159 единиц недвижимости, занимая в разные годы 5-е - 6-е место среди иностранцев по числу сделок. И это при том, что только за первые шесть месяцев 2023 года (более свежих данных не опубликовано. - Ред.) граждане России совершили 2137 сделок по приобретению недвижимости в Испании на общих основаниях, не прибегая к "золотой визе".