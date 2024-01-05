"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Иране

Два взрыва на кладбище в иранском городе Кермане, по последним данным, унесли жизни по меньшей мере 84 человек. Они произошли в момент повышенной напряженности в отношениях Ирана с Израилем и США.

"Исламское государство" в своих аккаунтах в телеграме сообщило, что взрывы устроили два его последователя (оно назвало их поименно) с поясами, начиненными взрывчаткой.

Иранские государственные СМИ ранее тоже сообщали, что по крайней мере первый из взрывов был устроен смертником — и второй, вероятно, тоже.

Высшие руководители Ирана, вплоть до духовного лидера аятоллы Хаменеи, угрожали отомстить виновным в этом злодеянии, не уточняя, кого имеют в виду. После взрывов во многих городах страны собирались толпы людей, скандировавших "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".