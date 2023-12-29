Иран объявил о казни четырех израильских "диверсантов"

Иран осуществил казнь четверых "диверсантов", связанных с национальной разведывательной службой Израиля "Моссад", сообщает агентство Reuters в пятницу, 29 декабря, со ссылкой на иранское информагентство Mizan.
Как указывается в сообщении иранского агентства, мужчины "совершали масштабные действия против безопасности страны", а их казни "предшествовало правовое разбирательство". На момент публикации израильская сторона не прокомментировала это сообщение.
Многие наблюдатели считают, что Иран оказывает поддержку террористической организации ХАМАС, осуществившей 7 октября 2023 года масштабное нападение на Израиль. Однако Тегеран отрицает свою причастность к этому событию.
Deutsche Welle
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