Иран нанёс удар по Израилю беспилотниками и ракетами

Белый дом подтвердил сообщения о том, что Иран начал атаку на Израиль, и заявил, что Соединённые Штаты поддерживают народ Израиля и поддерживают его самооборону против атаки. Резко осудила действия Ирана также Великобритания .

По поступающим сообщениям, расположенные на базах на Ближнем Востоке самолёты ВВС США участвовали в перехвате направленных на Израиль беспилотников. Путь беспилотников от Ирана до Израиля занимает несколько часов. Израильские военные заявили, что за пределами воздушного пространства страны были сбиты более 100 дронов. Утверждается, что в перехватах участвовали также ВВС Великобритании и Иордании.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что возможный удар Ирана мог бы быть комбинированным - с использованием беспилотников (речь, по всей видимости, идёт о беспилотниках того же типа, которые используются Россией в войне против Украины) и ракет. Удар может наноситься по военным целям. Его мощность в настоящий момент оценить трудно, однако в общей сложности речь может идти о сотнях запусков. Неназванный высокопоставленный чиновник США сообщил ABC, что их может быть 400-500.