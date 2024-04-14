Иран нанёс удар по Израилю беспилотниками и ракетами

Иран запустил сотни беспилотников-камикадзе в сторону Израиля. Об этом вечером в субботу заявили в Армии обороны Израиля-ЦАХАЛ. Беспилотники были запущены в нескольких волнах. Впоследствии появились сообщения также о запуске крылатых и баллистических ракет.
Около 1.45 мск 14 апреля в Израиле начали звучать сирены воздушной тревоги. Запущенные из Ирана дроны и ракеты вошли в воздушное пространство Израиля.
Система ПВО Израиля сбивала воздушные цели, в частности, над Иерусалимом.
По состоянию на 2.00 мск не было сообщений о поражении каких-либо объектов. Сообщается, что в одном из бедуинских поселений на территории Израиля был ранен 10-летний мальчик.
Иран подтвердил атаку
Речь идёт об ударе, о котором в последние дни писали со ссылкой на источники многочисленные СМИ и о возможности которого предупреждал в том числе президент США Джо Байден.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил вечером в субботу, что в ответ на израильский удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске "десятки дронов и ракет" нанесли удар по определённым целям на территории Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в соцсетях: "Зловредный сионистский режим будет наказан".
Иранское представительство в ООН распространило заявление, в котором назвало атаку ответом на удар по консульству в Дамаске (Израиль официально не брал на себя ответственность за него). В заявлении говорится, что это можно считать финальной точкой за эпизодом, однако если Израиль при поддержке США, в свою очередь, ответит, то Иран готов нанести ещё более мощные удары.
ВВС США помогают отразить атаку
Белый дом подтвердил сообщения о том, что Иран начал атаку на Израиль, и заявил, что Соединённые Штаты поддерживают народ Израиля и поддерживают его самооборону против атаки. Резко осудила действия Ирана также Великобритания.
По поступающим сообщениям, расположенные на базах на Ближнем Востоке самолёты ВВС США участвовали в перехвате направленных на Израиль беспилотников. Путь беспилотников от Ирана до Израиля занимает несколько часов. Израильские военные заявили, что за пределами воздушного пространства страны были сбиты более 100 дронов. Утверждается, что в перехватах участвовали также ВВС Великобритании и Иордании.
Ракеты и беспилотники
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что возможный удар Ирана мог бы быть комбинированным - с использованием беспилотников (речь, по всей видимости, идёт о беспилотниках того же типа, которые используются Россией в войне против Украины) и ракет. Удар может наноситься по военным целям. Его мощность в настоящий момент оценить трудно, однако в общей сложности речь может идти о сотнях запусков. Неназванный высокопоставленный чиновник США сообщил ABC, что их может быть 400-500.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении вечером в субботу заявил о том, что власти страны готовы к возможной прямой атаке со стороны Ирана. Он призвал жителей Израиля чётко следовать распоряжениям Командования тыла, а также заявил, что в случае, если Иран ударит по Израилю, это не останется без последствий.
Командование тыла ранее распорядилось в ближайшие два дня закрыть все образовательные учреждения в Израиле.
Закрытие воздушного пространства
Ранее появились сообщения о том, что Иордания закрывает на время своё воздушное пространство "на несколько часов" в ночь на воскресенье. Воздушное пространство для полётов гражданской авиации закрыл также Ирак. Израиль также заявил о закрытии на несколько часов международного аэропорта Бен-Гурион и воздушного пространства над страной.
Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Израиль и Ирак приостановлены. К Ирану эта мера не относится, он ограничения на полёты не вводил.
Сообщалось о том, что в воздух подняты десятки израильских боевых самолётов.
Байден прервал отдых
Президент США Джо Байден в субботу прервал свой отдых в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Он обсуждает ситуацию с членами кабинета и Совета национальной безопасности.
Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин поговорил с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона перед лицом возможных атак со стороны Ирана и проиранских сил в регионе.