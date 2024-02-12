Илон Маск опроверг сообщения о поставках Starlink в Россию

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно", - написал Маск, добавив в комментариях к своему посту: "Даже если Путин назвал меня умным человеком, я не дам ему терминалы Starlink".
Илон Маск не ответил прямо на вопрос, может ли Россия использовать терминалы Starlink, приобретенные через посредников.
Украина: Российские военные используют Starlink
Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля заявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли быть поставлены в Россию через Дубай.
SpaceX в прошлом году запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками.
В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждалось, что в 2022 году Илон Маск тайно поручил отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. В ответ Маск заявил, что Starlink в Крыму не работает, а он отказался включить его по просьбе украинских военных, поскольку не мог допустить, чтобы его компания была "прямо замешана в войне и эскалации конфликта".