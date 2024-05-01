И снова брексит. Великобритания еще немного вышла из ЕС

ЕС ввел проверки в обратную сторону — с островов на континент — сразу после брексита. Британские экспортеры столкнулись с бумажной волокитой, дополнительными расходами и задержками на границе. Один из крупнейших супермаркетов страны Marks & Spencer через полгода после начала проверок на границе закрыл 11 своих французских магазинов, сославшись на то, что проверки сделали «фактически невозможной» поставку свежих и охлажденных продуктов из Британии.

Британцы с 30 апреля начали проверки фур и контейнеров, в которых из ЕС привозят продукцию растительного и животного происхождения — мясо, рыбу, сыр, яйца, цветы и рассаду. Это серьезный барьер, поскольку островная страна на периферии Европы на треть зависит от поставок продовольствия из Евросоюза, и до сих пор импортеры беспрепятственно ввозили еду, как будто границы и не было.

Поэтому власти не опускали этот шлагбаум до последнего, и даже сейчас обещают «сбалансированный» подход и выборочные проверки. Предпринимателей это не успокаивает, поскольку никаких гарантий избежать даже самой выборочной проверки нет, а как долго она займет и какими убытками обернется — неизвестно.

В случае со свежими продуктами задержки угрожают не просто убытками, но потерей 100% товара.

Во-первых, говорили они, это долго и дорого. Во-вторых, инфраструктура в портах неадекватна, поскольку создавалась в эпоху единого рынка с ЕС. Таможенников и инспекторов не хватает, и сколько будут занимать проверки, никто даже предположить не может.

Британские магазины, рестораны и оптовики опасались, что с их бизнесом произойдет то же самое, как только Великобритания начнет проверки на своей границе.

Власти утверждают, что новые проверки будут стоить импортерам не более 330 млн фунтов в год и добавят 0,2 процентного пункта к продовольственной инфляции в ближайшие три года. Бизнес ставит эти расчеты под сомнение.

И те, и другие сходятся в том, что политическое решение выйти из ЕС после 45 лет членства в союзе обернулось убытками для экономики. Их масштаб пока не проявился полностью, в том числе потому, что часть барьеров в торговле до сих пор не восстановлена.

По оценке Офиса бюджетной ответственности, на прогнозы которого опирается правительство, брексит лишит Британию 15% импорта и экспорта и 4% потенциального роста экономики, но полный эффект проявится только через 15 лет.