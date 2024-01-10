Хуситы предприняли самую масштабную атаку в Красном море. Блинкен продолжает попытки удержать регион от эскалации

В совместном заявлении американского и британского командования говорится, что атака была направлена на южные районы Красного моря, где курсируют десятки международных торговых судов. Ни одно из них не пострадало.

В ВМС США подчеркнули, что атака была комплексной, с применением крылатых и баллистических ракет, что говорит о наличии у хуситов разнообразных видов вооружений.

В отражении удара участвовали три эсминца, также в воздух были подняты американские истребители F-18.

США и другие страны имеют несколько кораблей в Красном море в рамках операции "Страж процветания" — многонациональной программы по защите судоходства на одном из самых важных водных путей мира. В коалицию входят более 20 стран.

Повстанцы-хуситы контролируют значительную часть Йемена, пользуются поддержкой Ирана и считают врагами Израиль, США и Саудовскую Аравию.

Они заявляют, что совершают обстрелы из солидарности с ХАМАС и продолжат до тех пор, пока Израиль не прекратит свою военную операцию в секторе Газа.