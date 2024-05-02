HRW сообщает о внесудебных казнях украинцев военными РФ

HRW расследовала три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 военнослужащих ВСУ, проверив и проанализировав записи с дронов, опубликованные в социальных сетях 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024-го. "В этих случаях солдаты явно демонстрировали намерение сдаться в плен и, поскольку они больше не принимали участие в боевых действиях, считались "вышедшими из строя" (hors de combat), они не могли быть целями (для применения военной силы. - Ред.) в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войн", - констатируют правозащитники.

На основе имеющегося видеоматериала HRW удалось определить места, где произошли два из трех упомянутых инцидентов. Установить место третьего случая вероятной казни сдающихся в плен украинских военных правозащитники не смогли из-за отсутствия в ролике каких-либо географических деталей, следует из пресс-релиза. При этом HRW не смогла выявить, какая именно сторона управляла беспилотником, с которого велась запись.