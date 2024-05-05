Харьков подвергся бомбовым ударам

Российские военные нанесли три удара авиационными бомбами по центру Харькова. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 мая, заявил глава региональной администрации Олег Синегубов. Повреждено более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, неработающий спортивный комплекс, офисные здания. По данным областной прокуратуры, пострадали 15 человек. Как минимум четверо пострадавших находятся в больнице.

Синегубов сообщил также об обстреле ряда сел Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов погибла 88-летняя женщина, как минимум два человека получили ранения.

Мэр Харькова: Практически вся энергоинфраструктура разрушена