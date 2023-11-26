ХАМАС заявил о гибели четырех командиров

Военное крыло палестинского террористического движения ХАМАС - "Бригады аль-Кассам" - подтвердило гибель четырех своих командиров в ходе боевых действий в секторе Газа.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале в воскресенье, 26 ноября, в числе убитых - командующий бригадой на севере Газы Ахмед Гандур по прозвищу Абу Анас, а также Ваэль Раджаб, Раафат Салман и Айман Сиам, возглавляющий группу ракетных запусков ХАМАС. Когда именно и при каких обстоятельствах погибли военные командиры, в заявлении не уточняется.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что нанесла удары по Гандуру и Сиаму, но не подтверждала их гибель, пишет газета The Times of Israel.

Нападение ХАМАС на Израиль