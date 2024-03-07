Грузия потребовала объяснений от США после обвинений в обходе антироссийских санкций

Ведомство опровергло прозвучавшие на слушаниях Постоянного следственного подкомитета Сената США обвинения в нарушении международные санкции против России. На сайте Службы появилось следующее сообщение:
"27 февраля текущего года в Комитете по внутренней безопасности и государственным делам Сената США при обсуждении вопросов обхода ограничений на экспорт, введенных Россией, в связи с высоким общественным интересом к заявлениям сенаторов Рона Джонсона и Ричарда Блюменталя, а также приглашенные на заседание эксперты-финансисты. Служба доходов министерства поясняет следующее:
Торговая статистика между Грузией и США, упомянутая в комитете, не отражает реальных данных. Кроме того, комитету не было представлено никаких конкретных фактов, подтверждающих нарушение Грузией международных санкций. Служба доходов Минфина уже обратилась к американским коллегам и запросила разъяснений, на основании каких доказательств было сделано данное заявление в отношении Грузии. В случае наличия конкретных доказательств американскую сторону просили поделиться ими с грузинской стороной».
Ранее председатель подкомитета сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что технологические достижения США укрепляют боевые возможности России в Украине.
"Американские производители снабжают и поддерживают растущую и огромную российскую военную машин. Русские возлагают надежды на американские технологии.
Несмотря на то, что наше расследование продолжается, наши первоначальные выводы показывают, что сторонние посредники, расположенныев странах, граничащих с Россией, используются для уклонения от экспортногоконтроля США", — заявил сенатор.
По словам другого сенатора, республиканца Рона Джонсона,"по предварительной информации", страны, не попавшие под санкции, включая Армению,Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию "легально импортируют военные компоненты из США, а затем прямо или косвенно экспортируют полупроводникив Россию к конечным потребителям".
Слушания были посвящены обсуждению проблемы, как американские технологии попадают в руки России, и как это можно предотвратить.