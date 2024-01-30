Госсекретарь США Блинкен призвал Конгресс к скорейшему утверждению пакета помощи Украине

"Без этого все, чего достигли украинцы и чего мы им помогли достичь, будет поставлено под угрозу", - отметил Блинкен.
Он подчеркнул, что в случае, если эта помощь не будет оказана, "мы пошлем неверный сигнал всем нашим противникам, что мы несерьезно относимся к защите свободы и демократии".
Столтенберг, который находится в Вашингтоне для проведения ряда переговоров, также высказался за продолжение помощи Украине, отметив, что "жестокая война России против Украины приближается ко второй годовщине" и что "победа России только ободрит Иран, Северную Корею и Китай".
"Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня, если бы перестал нападать на соседа. Война может закончиться и в том случае, если Украина перестанет защищаться, но это не будет означать мира. Это означало бы российскую оккупацию, а оккупация – это не мир. Справедливый мир потребует от президента Путина осознания того, что на поле боя он не получит того, чего хочет, - заявил Столтенберг. - Москва должна согласиться с таким достигнутым в результате переговоров решением, при котором Украина утвердится в качестве суверенного независимого государства".
Генсек НАТО также заявил, что поставки оружия в Украину в конечном счете приведут к установлению прочного и справедливого мира.
"Если мы хотим положить конец этой войне, то единственный способ прекратить ее - убедить Путина в том, что он не победит на поле боя, - подчеркнул Столтенберг. - Единственный способ добиться этого - предоставить Украине оружие от США, союзников и партнеров".
Утром в понедельник Столтенберг встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также пообщался с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Он также выступил на популярном среди сторонников республиканской партии телеканале Fox News, где привел доводы в пользу того, что производство и поставки оружия за рубеж отвечают интересам национальной экономики и американских рабочих. Он также призвал уделять больше внимания Украине наряду с Тайванем.
"Я понимаю, что многие союзники также обеспокоены Китаем, но это не аргумент в пользу того, чтобы меньше беспокоиться об Украине, - заявил Столтенберг. - Безопасность не ограничена одним регионом, она глобальна. Сегодня это Украина, а завтра это может быть Тайвань".
Во вторник он должен встретиться в Конгрессе с лидерами республиканцев и демократов, которые ведут переговоры о новом бюджетном пакете для Украины. Глава НАТО выразил уверенность, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину.
Блинкен и Столтенберг также приветствовали одобрение Турцией членства Швеции в НАТО, оставив последнее слово за Венгрией. Генеральный секретарь альянса сообщил, что на прошлой неделе он разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который заверил его в поддержке Будапешта.
"Он сказал мне, что венгерский парламент соберется в конце февраля, и я ожидаю, что, в соответствии с его словами, парламент вскоре после этого одобрит ратификацию", - сказал он, будучи "убежденным", что Швеция станет полноправным членом Североатлантического альянса.
После ратификации Турцией соглашения о вступлении Швеции, в пятницу было объявлено об одобрении правительством США продажи Анкаре истребителей F-16 на сумму 23 миллиарда долларов, а также продажу Греции 40 малозаметных истребителей "пятого поколения" F-35 на 8 миллиардов долларов. Греция, как и Турция является членом НАТО.