Госсекретарь США Блинкен призвал Конгресс к скорейшему утверждению пакета помощи Украине

Он подчеркнул, что в случае, если эта помощь не будет оказана, "мы пошлем неверный сигнал всем нашим противникам, что мы несерьезно относимся к защите свободы и демократии".

Столтенберг, который находится в Вашингтоне для проведения ряда переговоров, также высказался за продолжение помощи Украине, отметив, что "жестокая война России против Украины приближается ко второй годовщине" и что "победа России только ободрит Иран , Северную Корею и Китай".

"Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня, если бы перестал нападать на соседа. Война может закончиться и в том случае, если Украина перестанет защищаться, но это не будет означать мира. Это означало бы российскую оккупацию, а оккупация – это не мир. Справедливый мир потребует от президента Путина осознания того, что на поле боя он не получит того, чего хочет, - заявил Столтенберг. - Москва должна согласиться с таким достигнутым в результате переговоров решением, при котором Украина утвердится в качестве суверенного независимого государства".