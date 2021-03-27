Он добавил, что Госдепартамент по-прежнему выступает за немедленное освобождение Навального. Ранее с требованием предоставить Навальному медицинскую помощь и обеспечить доступ к нему адвокатов выступили Евросоюз и балтийские страны.

"Доступ к медицинской помощи - это базовое право даже для политических заключенных. Мы, Латвия, Эстония и Литва призываем российские власти безотлагательно предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь. Мы также призываем высказаться международное сообщество и Еврокомиссию", - заявили министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

ЕС также продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению Навального и к расследованию его отравления.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии N2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. 24 марта соратник оппозиционера рассказал о резком ухудшении здоровья Навального: он испытывает сильные боли в спине не может наступать на одну ногу. В колонии ему дали только две таблетки ибупрофена. В УФСИН по Владимирской области заявили, что состояние Навального "стабильное и удовлетворительное".

Супруга Навального Юлия уточнила, что проблемы со спиной начались у него еще месяц назад, когда политик находился в СИЗО "Матросская тишина". По ее словам, Навальный запрещал говорить об этом, чтобы "это не выглядело, как будто он жалуется".

Адвокаты просили, чтобы в колонию допустили врача, который согласился осмотреть Навального, а другой врач расписал комплекс упражнений для облегчения боли в спине. "Так эти гады не то что лекарства и врача не пропускают, так ещё и бумажки с этой гимнастикой забрали у адвокатов и Алексею не передают", - рассказала Навальная в своем Instagram.

Состояние политика ухудшает еще и то, что его, как "склонного к побегу", будят каждый час ночью во время сна, чтобы зафиксировать его местонахождение. Навальная потребовала допустить к ее мужу врачей, которым он доверяет, а также обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить Алексея. В Кремле заявили, что не будут реагировать на это обращение и не видят системных проблем с организацией медицинского обеспечения в учреждениях ФСИН России.

Сам Навальный рассказал, что боли в спине настолько сильны, что ему очень тяжело встать с кровати. А целые участки правой ноги потеряли чувствительность. "Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает - за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться", - отметил оппозиционер.