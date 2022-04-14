Госдепартамент США выступил в поддержку спорных слов президента Джо Байдена о том, что Россия осуществляет геноцид в Украине. "Мой прогноз - что то, что сказал президент Байден, это то, что мы, в конечном счете, по всей видимости, обнаружим, когда будем в состоянии собрать все доказательства", - заявила официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд в интервью телекомпании CNN в среду, 13 апреля.

По словам Нуланд, то, что происходит в Украине, - не случайность, это "осознанное решение России, ее армии, уничтожить Украину и ее гражданское население". Днем ранее Джо Байден на фоне сообщений о преступлениях в Украине, совершенных предположительно российскими солдатами, впервые заговорил о геноциде. При этом он отметил, что в конечном счете квалифицировать происходящее в Украине как геноцид должны будут юристы.

Разноречивые реакции на слова о геноциде

Слова Байдена вызвали разноречивые реакции в мировом сообществе. Кремль назвал обвинения Байдена неприемлемыми. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что "эскалация слов" не всегда бывает полезна. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не поддержал напрямую мнение Байдена, сказав лишь, что речь идет о военных преступлениях. В то же время премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно поддержал Байдена.

Юристы ведут споры об определении понятия "геноцид" со времен введения норм международного права. Согласно конвенции, принятой ООН в 1948 году, геноцид является действием, которое "совершается преднамеренно для полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой".

Американские дипломаты в этой связи заявили, что слова Байдена следует воспринимать как моральную, а не юридическую оценку.