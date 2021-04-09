Президент США Джозеф Байден следует прагматичному подходу в отношении России. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью изданию The Washington Post, опубликованном в пятницу, 9 апреля. Глава Белого дома видит необходимость "привлекать Россию к ответственности за любые предпринимаемые ей безрассудные или враждебные действия", однако "открыт к сотрудничеству в областях, представляющих обоюдный интерес", объяснил Блинкен.
Байден в середине марта заявил, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей. Кремль поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США в 2020 году в пользу Дональда Трампа, добавил глава Белого дома. Москва же назвала обвинения во вмешательстве в выборы беспочвенными.
Путин вскоре после жестких слов своего американского коллеги выразил желание обсудить с Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и стоящие перед человечеством проблемы. В свою очередь, Белый дом заявил, что встреча двух президентов состоится в "подходящее время".
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