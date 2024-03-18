"Голос" назвал выборы президента России "имитацией"

В качестве примеров давления власти на избирателей в движении "Голос" приводят инциденты, зафиксированные в последний день голосования, "когда в некоторых регионах представители силовых ведомств контролировали волеизъявление избирателей, наказывали за "неправильные" надписи в бюллетене или "неправильное" время прихода на избирательный участок для голосования и даже требовали раскрыть тайну голосования". "Ничего подобного в таких масштабах раньше не происходило на выборах в России", - отмечают эксперты.