"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - передает УНИАН слова секретаря СНБО.
11 мая украинские силовики провели обыски в доме Медведчука и в офисе возглавляемой им партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". На следующий день ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а также нарушении законов и обычаев войны.
13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Суд обязал Медведчука не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.
Президент России Владимир Путин, который является крестным отцом дочери Медведчука, заявил, что на Украине происходит "очевидная зачистка политического поля" от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и добрососедские отношения с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, но следит за ней и хочет быть уверен, "что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".
Песков отметил, что Путин и Медведчук "знают друг друга, они неоднократно встречались". "Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом он остается украинским политиком", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для издания Focus написал, что "с помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности".
Зеленский назвал меры в отношении Медведчука частью политики "деолигархизации". "Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. <...> Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", - написал украинский президент.
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