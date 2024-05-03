Глава Пентагона: у военных РФ нет доступа к технике США в Нигере

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил присутствие российских военных на американской авиабазе в Нигере. При этом, как сообщил он утром в пятницу, 3 мая, на пресс-конференции в столице штата Гавайи Гонолулу, российские военнослужащие "находятся в отдельном корпусе" и у них нет доступа к войскам и военному оборудованию США.

"В фокусе моего внимания всегда находится безопасность и защита наших войск, - заверил глава Пентагона. - Однако в данный момент я не вижу существенной проблемы, касающейся защиты наших сил".

Сообщения о входе ВС РФ на авиабазу в Нигере