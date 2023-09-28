Глава НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки от стран-партнеров увеличивались. "Мы должны пройти через эту зиму вместе, чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни наших граждан", - подчеркнул Зеленский на совместной со Столтенбергом пресс-конференции по итогам переговоров..

В свою очередь глава Североатлантического альянсаг заявил, что Украина "ближе к НАТО, чем когда-либо прежде". Он напомнил, что после саммита в Вильнюсе все члены альянса согласились с тем, что Украина точно присоединится к НАТО. Причем, этот путь сократили до одного шага, отменив План действий по членству в НАТО (ПДЧ), по сути обязательный этап на пути к вступлению новой страны в альянс. "Во-вторых, мы согласовали программу обеспечения полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с вашими будущими союзниками, полностью переняв доктрину и технику НАТО. Это часть большого пакета поддержки стоимостью в сотни миллионов евро ежегодно. В-третьих, мы укрепляем наши политические связи до беспрецедентного уровня, создали Совет Украина - НАТО, куда мы приходим, чтобы найти поддержку и вместе принимать решения", - отметил Столтенберг.