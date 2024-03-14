Глава НАТО настоятельно призвал увеличить помощь ВСУ

По его словам, "беспрецедентная помощь союзников НАТО помогла Украине выжить в качестве независимой нации", но теперь ей необходимо продолжение этой поддержки. Столтенберг выразил уверенность, что сообща страны НАТО имеют возможность дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы и дальше противостоять агрессору. "Все союзники должны найти средства и действовать быстро", - подчеркнул он. У стран НАТО есть потенциал обеспечить всем необходимым Украину, но нужна политическая воля, указал он, сославшись на ситуацию в США, где республиканцы в парламенте уже несколько месяцев блокируют продолжение масштабной помощи Украине.