Глава Минобороны ФРГ объявил о поставке Украине трех установок HIMARS

На переговорах с партнерами по НАТО - США и Канадой - глава Минобороны ФРГ намерен обсудить международную ситуацию в сфере безопасности и разъяснить усиление участия Германии в Североатлантическом альянсе. После уже состоявшейся встречи с Ллойдом Остином, 10 мая в Оттаве Писториус встретится с министром обороны Канады Биллом Блэром.

"НАТО имеет центральное значения для нашей безопасности, и мы ничего не воспринимаем как должное. Мы осознали, что времена вновь изменились. Война вернулась в Европу, и время дивидендов от мира закончилось. Поэтому мы вносим свой вклад. Германия в этом году выделит на оборону больше, чем когда-либо в истории бундесвера. Норма НАТО о выделении 2 процентов ВВП на оборону будет выполнена, и мы не можем останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Писториус.