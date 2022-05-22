Глава Минфина ФРГ поддержал идею использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью Financial Times, что Германия "открыта" идееиспользовать замороженные на Западе российские валютные резервы для покрытия расходов на восстановление Украины. Однако, по его словам, "все еще нужно решить юридические вопросы и последствия для международного порядка".