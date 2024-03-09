Глава МИД Армении: В стране обсуждается вступление в ЕС

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС", - сказал Мирзоян.

Министр подчеркнул, что Ереван углубляет отношения с ЕС и США, "смотрит в сторону Востока", строит отношения с Индией, а также стремится "урегулировать отношения с соседями". По словам Мирзояна, у народа Армении "есть европейское стремление". "Как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог. На данный момент никто не может быть уверенным или предугадать конец этого процесса", - сказал глава МИД Армении.

Отдаление Армении от России