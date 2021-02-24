Корпорация Microsoft, проведя масштабное расследование, не видит иных вариантов, что хакерскую атаку Sunburst, которую называют самой опасной кибератакой в истории Америки, могли бы осуществить другие внешние силы кроме российского государства. Другие технологические компании присоединяются к этой оценке. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил президент корпорации Microsoft Брэд Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США.
"Мы обнаружили существенные доказательства, которые вели нас к российской разведке, и не нашли никаких доказательств, которые вели нас куда-то еще", - заявил Смит. По его словам, в разработке кода, который позволил внедриться в системы расположенной в Техасе компании SolarWinds, с чего и началась кибератака, должны были участвовать не менее 1000 "высококвалифицированных" программистов. Этот масштаб указывает на участие государственных структур. "Мы никогда не видели, чтобы такая изощренность сочеталась с таким масштабом", - добавил глава Microsoft.
Как действовал Sunburst
По имеющимся данным, в марте 2020 года злоумышленники проникли в системы компании SolarWinds. Она производит программное обеспечение для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. При этом SolarWinds была для хакеров не целью, а лишь путем доставки вредоносного софта в компьютеры американских правительственных учреждений, по которым и был нанесен удар.
SolarWinds сообщила, что скачать зараженное программное обеспечение успели 18 тысяч получателей. Избранная хакерами тактика - внедриться в системы жертв атаки под видом апдейта от известного производителя софта - позволила им в течение почти 8 месяцев незамеченными орудовать в компьютерах десятков госучреждений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до апреля, но сделало некоторые послабления (7)
В подготовленном Минздравом Литвы проекте...
Показатели COVID-19 снова беспокоят специалистов: если хотим послаблений, должны принять и их цену (26)
Все больше предпринимателей, учеников и их родителей с...
Профессор – о "третьей волне" и для чего носят многоразовые маски (17)
После того как Департамент статистики Литвы 22 февраля...
Коронавирус в Литве: 631 новый случай, скончались 10 человек (13)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 631 новый случай...
Эксперт рассказал, почему в Литве пропал грипп, и в чем таится опасность (19)
Всего несколько случаев заражения гриппом в неделю - и...