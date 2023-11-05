Глава Госдепартамента США посетил палестинского лидера Аббаса

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военные действия против террористической группировки ХАМАС, несмотря на массовые протесты в ряде стран и требования о прекращении огня. За время проведения в секторе Газа наземной операции, которая началась 27 октября, нанесены удары по более 2500 "целей террористов", сообщил представитель ЦАХАЛ в воскресенье, 5 ноября. По его данным, в ночь на воскресенье была уничтожена "военная база" группировки.

Это первый его визит на палестинские территории после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Как сообщают СМИ, одним из вопросов встречи было будущее сектора Газа после окончания войны. Ранее Блинкен заявил, что сектор Газа должен будет перейти под контроль ПНА.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, неожиданно вновь прибыл в Израиль , его самолет приземлился утром в Тель-Авиве. Позже Блинкен в Рамаллахе на западном берегу реки Иордан встретился с главой Палестинской национальной администраци (ПНА) Махмудом Аббасом .

Находящееся под контролем ХАМАС ведомство здравоохранения сообщило об израильском ударе по зданию в насленном беженцами квартале аль-Магаси в центральной части сектора Газа, в результате которого погибло более 30 и было ранено около 100 человек. Армия Израиля заявила, что проверяет данные о том, проводила ли она в это время какие-либо действия в этом районе.

Наземная операция в настоящее время сконцентрирована в северной части сектора Газа, однако израильская армия совершает авиаудары и по южной части. По ее данным, в районах, отведенных для укрытия гражданского населения, наносятся точечные удары по главарям ХАМАС. Южная часть не является "безопасной зоной", однако она намного безопасней, "чем любое другое место" в Газе, заявил представитель армии. В воскресенье израильская армия вновь объявила об установлении четырехчасового окно для эвакуации мирного населения на юг.