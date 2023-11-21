Глава Евросовета приехал в Киев

 
Европейская правда
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев в 10-ю годовщину Революции достоинства. Об этом он сообщил в Twitter (X).

Как свидетельствует опубликованная им фотография, его на перроне киевского вокзала встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Приятно снова быть в Киеве – среди друзей", – написал Мишель.


Сообщалось, что глава Евросовета посещает Украину, чтобы почтить память о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года, после того как тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Визит состоится накануне саммита Европейского совета в середине декабря, где лидеры ЕС обсудят рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении с Украиной.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев накануне объявления решения ЕК в начале ноября, пообещав президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать поддержку ЕС.

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