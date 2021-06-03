Германия вновь открыла воздушное пространство для компаний из России

Германия вновь открыла свое воздушное пространство самолетам российских авиакомпаний. Об этом министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ сообщило вечером в среду, 2 июня. Кратковременный запрет коснулся рейсов компаний "Аэрофлот" и S7.

Российская сторона подтвердила, что разрешения получены. "Все нормально, все разрешили", - указал генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе Петербургского международного экономического форума. А в компании S7 сообщили, что полеты в Германию "будут выполняться в плановом порядке".

В свою очередь, флагманский авиаперевозчик Германии, компания Lufthansa, получил разрешение российских властей выполнять полеты в города РФ, действующее до конца июня, заявила представительница фирмы. Несколькими часами ранее Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и Санкт-Петербург "из-за отсутствия согласования с властями" России. Речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций, уточнили в компании. После этого Федеральное ведомство авиации Германии закрыло воздушное пространство страны для самолетов авиакомпаний из РФ.

Полеты в обход Беларуси после посадки Ryanair в Минске

Рейсы германского перевозчика должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с лайнером компании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс.

Белорусские власти 23 мая принудили самолет совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.