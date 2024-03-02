Германия расследует прослушку военного совещания о передаче ракет Taurus Украине, опубликованную российской пропагандой

По утверждению Симоньян, речь идет о разговоре, который произошел 19 февраля. В нем, согласно сведениям пропагандистки, принимал участие «начальник отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера» и сотрудники «центра воздушных операций космического командования» немецкой армии.

«По нашим оценкам совещание в ВВС было подслушано. Пока что мы не можем сказать с уверенностью, были ли внесены изменения в аудиозапись и расшифрованную версию, которые циркулируют в соцсетях», — заявила она журналистам, передает AFP .

«То, о чем сообщатся, это очень серьезный вопрос, и именно поэтому сейчас идет очень тщательное, очень интенсивное и быстрое расследование», — заявил в субботу канцлер.

Во время разговора собеседники подробно обсуждают различные технические аспекты возможных поставок ракет Taurus Украине — от способа их установки на самолеты до обучения военного персонала и способов поставки.

29 февраля он заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве. «Радиус действия Taurus составляет 500 км, и если его неправильно использовать, он может достичь определенных целей где-нибудь в Москве», — сказал канцлер.

Судя по расшифровке на русском языке, которую публикует Симоньян, один из собеседников говорит, что министр обороны Германии Борис Писториус «намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину», и добавляет: «Никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует эти поставки».

При этом они выражают мнение, что если решение о поставках будет принято, они могут быть применены не ранее, чем через восемь месяцев.

Судя по записи, участники также говорят о возможных целях, которые могли бы поразить ракеты. «Есть две интересные цели — мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше, — заявляет один из немецких военных, вероятно, имея в виду Керченский мост. — Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить». При этом участники беседы говорят: «Мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет».