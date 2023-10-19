Германия прекратила проверки поставок по нефтепроводу "Дружба"

СМИ сообщают, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию в конце сентября даже пообещал увеличить поставки нефти. Журналисты подозревают, что в казахской нефти содержится также российское сырье. Министерство экономики ФРГ не ответило на вопрос СМИ о том, как можно предотвратить поток платежей в Россию за поставки нефти через Казахстан.