Германия не признает законными выборы президента РФ

"Канцлер ФРГ не поздравлял (Владимира Путина. - Ред.), и, как вы знаете, мы не считаем эти так называемые "выборы" в России, прошедшие на выходных, ни свободными, ни честными. Исход был однозначно известен заранее, - указала Хоффман на правительственной пресс-конференции. - По нашей оценке, эти выборы не были демократическими: настоящие оппоненты были не допущены, (в России. - Ред.) царила атмосфера запугивания, были задержания, в России нет свободы мнений. Россия сегодня, как уже заявил канцлер, - это диктатура и авторитарно управляется Владимиром Путиным. К тому же, с нашей точки зрения, крайне проблематично и подлежит осуждению проведение выборов в украинских областях, которые оккупированы Россией. Мы ни в коем случае не признаем это. Только Украина имеет право проводить выборы на этих территориях. Такова наша оценка этих так называемых "выборов", и именно поэтому канцлер (Олаф Шольц. - Ред.) не поздравил (Владимира Путина. - Ред.)".