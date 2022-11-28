Генштаб ВСУ: в России готовят новую волну "скрытой мобилизации" с 10 декабря

По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
Так называемая "частичная мобилизация" была объявлена в России 21 сентября. Пункт указа президента РФ, в котором говорится, сколько человек планируют призвать на военную службу, засекречен. Минобороны РФ сообщало, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В конце октября было объявлено, что мобилизация завершена и план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Ранее источники сообщали, что зимой власти могут провести второй этап мобилизации. Официально в Кремле такие планы отрицают.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец
В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...
Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...
В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов
После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...
После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает
Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...
В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится
В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...