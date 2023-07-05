05 июля 2023 г. 15:40

Генштаб ВСУ: Горячая линия фронта превышает 1200 км

 
Deutsche Welle
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
ФОТО: AFP/Scanpix

В Генштабе ВСУ сообщили о протяженности линии фронта на данный момент. Так называемая горячая линия столкновения превышает 1200 км, заявил агентству "Укринформ" заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

Громов также отметил, что за время контрнаступления ВСУ оперативная обстановка по-прежнему характеризуется попытками российских войск выйти на административную границу Донецкой области, а также удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.

В этих районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где украинские войска продвинулись на расстояние до 7,5 км, а с начала контрнаступления освобождены 9 населенных пунктов и возвращены около 160 кв. км территории, добавил он.

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Deutsche Welle
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