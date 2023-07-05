Генштаб ВСУ: Горячая линия фронта превышает 1200 км

По его словам, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

Громов также отметил, что за время контрнаступления ВСУ оперативная обстановка по-прежнему характеризуется попытками российских войск выйти на административную границу Донецкой области, а также удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.