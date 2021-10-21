Отношения между НАТО и Россией сейчас на самом низком уровне со времени окончания холодной войны, но для нас это, на самом деле, не является аргументом против диалога. Мы твердо верим, что именно во времена, когда напряженность высока и все сложно, диалог важен", — подчеркнул Столтенберг.
Приостановка работы представительств
Генсек НАТО отреагировал таким образом на решение России приостановить работу своего представительства при НАТО и закрыть бюро альянса в Москве в ответ на лишение Североатлантическим альянсом аккредитации восьми сотрудников российского представительства при НАТО в Брюсселе.
Столтенберг на пресс-конференции вновь выступил в защиту решения НАТО о лишении аккредитации российских представителей, указав, что оно было принято на основании разведданных: российские представители являются, по его словам, сотрудниками спецслужб. При этом генсек НАТО не сообщил каких-либо подробностей.
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