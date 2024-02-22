Генсек НАТО: Смерть Навального - повод усилить помощь Киеву

Генсек НАТО не ответил на вопрос, когда именно ВСУ могут получить истребители F-16, поставок которых Украина добивается уже почти два года. Он вновь сказал, что все союзники Украины хотели бы, чтобы F-16 оказались в Украине как можно скорее, но отметил, что нужно позаботиться также о подготовке пилотов и механиков. Что касается сроков возможных поставок, то об этом лучше спрашивать военных экспертов, резюмировал Йенс Столтенберг.