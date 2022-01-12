Это второй из трех саммитов по вопросам безопасности между Россией и странами Запада. Первый состоялся 10 января в Женеве, где встретились российская и американская делегации, а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ.

Российскую сторону в Брюсселе представляли заместители министров иностранных дел Александр Грушко и обороны Александр Фомин. США были представлены замгоссекретаря Уэнди Шерман, другие страны - высокопоставленными дипломатами. Председательствовал на заседании генсек НАТО Столтенберг.

Главные темы обсуждения были те же, что и на встрече в Женеве - Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России - гарантий ненападения на Украину.

НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Именно невступление в альянс Украины и Грузии был одним из главных условий Москвы, потребовавших от альянса гарантий безопасности в конце прошлого года.

Вскоре после окончания встречи брифинг дал генеральный секретарь НАТО. Позже свое заявление опубликовал МИД России.

Что сказал Столтенберг

Об отношениях с Россией

"Между союзниками по НАТО и Россией есть серьезные разногласия. Преодолеть их будет непростой задачей, но нужно было начинать диалог".

"Мы не готовы идти на компромисс по фундаментальным принципам европейской безопасности - государства сам должны решать, вступать им в альянс или нет".

"Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещала в Европе ракеты, запрещенные этим договором".

"Российские войска находятся в Грузии, Украине, в Крыму, в Молдове без согласия правительств этих стран".

"Россия применяла химическое оружие на территории стран Европы, она подавляет демократическую оппозицию в своей стране".

Об угрозе конфликта в Европе

"Существует риск нового вооруженного конфликта в Европе, именно с целью его предотвращения мы собрались сегодня".

"В НАТО заинтересованы обсуждать с Россией вопросы ядерной политики, взаимного ограничения ракет и так далее. Мы послали сигнал России, что если она применит силу, будут серьезные политические и экономические последствия. Мы будем защищать наших союзников".

Об Украине

"Союзники по НАТО единодушны в том, что Россия не вправе наложить вето на вступление Украины в альянс... Мы готовы оказывать поддержку Киеву".

"Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников [по альянсу] могут решать, когда Украина будет готова стать членом [НАТО], никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО".

"Россия уже использовала военную силу против Украины, в 2014 году Россия оккупировала часть Украины - Крым, продолжает эскалацию в Донбассе".

"Украина не представляет угрозы для России, Россия является агрессором, Россия - мощная ядерная страна, она создала этот кризис. Украина имеет право на защиту - и НАТО как организация помогает ей в этом".

"Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие там".

"Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности".

Что и в каком формате готовы обсуждать в НАТО

"НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе".

"Мы предложили серию встреч. Российская сторона позитивно отреагировала на идею, но сообщила, что ей нужно время, чтобы ответить".

"Союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе".

"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипломатическую миссию при НАТО, мы также сожалеем, что они закрыли офис НАТО в Москве".

Что сказала Шерман

Замгоссекретаря США Шерман, которая в понедельник уже общалась с российскими представителями в Женеве, сказала, что на совете Россия - НАТО не услышала от российской делегации ничего нового.

По ее словам, США и их союзники по НАТО считают неприемлемыми некоторые предложения России (какие именно, она не уточнила). "Альянс не откажется от политики открытых дверей", - вслед за Столтенбергом повторила Шерман.

В случае эскалации кризиса вокруг Украины последствия для России будут намного более тяжелыми, чем в 2014 году, добавила американский дипломат, упомянув "Северный поток-2", запуск которого, по ее словам, будет невозможен.

Вместе с тем, сказала Шерман, возможности для сотрудничества с Россией - в частности, в области контроля над вооружением и в разрешении конфликтов.

Что говорили до встречи

Еще до переговоров в понедельник Столтенберг заявил, что альянс приветствует готовность России к диалогу по безопасности, но при этом ожидает, что Москва учтет озабоченности НАТО.

"Я вел переговоры с Россией раньше, когда был премьером Норвегии. И я знаю, что с Россией можно добиться соглашения, и это уже было раньше в контексте НАТО, в частности, по контролю над вооружениями и более широкому кругу вопросов", - сказал Столтенберг.

Замглавы МИД России Грушко до заседания совета Россия - НАТО говорил, что в отношениях Москвы и альянса настал момент истины: "Едем туда [в Брюссель] с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности" (цитата по РИА Новости).

По мнению Грушко, эти проблемы долгие годы "заматывались" странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России миролюбивому характеру НАТО и его деятельности.

10 января в постпредстве США при ООН в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегацией. Встрече предшествовала резкая эскалация в риторике обеих сторон - администрация президента Джо Байдена обвиняла Москву в планах нового вторжения на Украину, а российский лидер Владимир Путин угрожал применить "военно-технические меры" для защиты своей страны.

До начала переговоров представители госдепартамента США обвинили Путина в планах воссоздать Советский Союз, а замглавы МИД России потребовал от НАТО "собирать манатки" и вернуться к положению до 1997 года.

Обмен требованиями

В середине декабря Москва направила США и странам НАТО проект соглашений с об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Ключевая мысль - юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины и других постсоветских государств.

Кроме того, Россия требует от государств-членов НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на территории государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Со своей стороны Россия могла бы взять на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования "в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников".

Кроме того, Москва готова отказаться от военных учений и "других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня" в полосе "согласованной ширины и конфигурации" с каждой стороны от линии границы России и стран, состоящих с ней в военном союзе.

Представители США и НАТО в ответ заявили, что вопросы расширения альянса - дело только стран, входящих в него, и стран, желающих в него вступить.

Вместе с тем в Вашингтоне и Брюсселе согласились, что решать проблемы в отношениях между Москвой и Западом необходимо за столом переговоров. Дату заседания совета Россия - НАТО - 12 января - назначил генсек альянса Йенс Столтенберг, оговорившись при этом, что к началу встречи НАТО выдвинет свой перечень требований к Москве.

Ранее Столтенберг обращал внимание на то, что Россия продолжает наращивать численность войск на границе с Украиной, и предупреждал ее о последствиях в случае агрессии.

Что собой представляет совет Россия - НАТО?

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году для улучшения сотрудничества в оборонной политике и сфере безопасности. При участии этих органов было подписано несколько договоров о военно-техническом сотрудничестве и о проведении совместных учений.

Первые серьезные разногласия между его участниками начались в августе 2008 года - после российско-грузинского военного конфликта, который в НАТО расценили как военную агрессию России против Грузии. Тогда работа совета была прервана, но спустя полгода возобновилась на уровне министров.

Новый виток разногласий был вызван российской аннексией Крыма в 2014 году. В ответ на это страны НАТО прекратили всякое военное и гражданское сотрудничество с Москвой на неопределенное время. Россия впервые после окончания холодной войны не была приглашена на саммит НАТО, а отношения с ней в рамках совета были ограничены контактами на дипломатическом уровне.

Последний раз заседание совета Россия-НАТО состоялось в 2019 году.

В октябре 2021 года разрыв еще более усилился. Сначала руководство НАТО решило вдвое сократить российскую миссию при организации - выслать восемь дипломатов и упразднить еще две позиции. Столтенберг назвал высланных сотрудников "необъявленными сотрудниками российской разведки".

В свою очередь Россия приостановила работу своего представительства при НАТО и деятельность военной миссии альянса в Москве, а также прекратила деятельность информационного бюро альянса в российской столице.

После переговоров в Брюсселе генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс готов снова открыть свое представительство в Москве и не выставляет предварительных условий для восстановления работы российской миссии в Брюсселе.