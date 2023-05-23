Бои под Белгородом последовали за объявлением о захвате Бахмута, которое сделал на выходных Евгений Пригожин и опровергло руководство Украины. Эксперты считают, что ситуация в Бахмуте пока не ясна. Понесенные там российской армией потери и боевые действия под Белгородом могут превратить захват Бахмута в пиррову победу.

Вечером в субботу лидер транснациональной преступной организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, стоя с российским флагом в руках на фоне разрушенного здания вокзала в Бахмуте, заявил, что город взят после 224 дней битвы. Внимательный слушатель мог расслышать на заднем плане разрывы артиллерийских снарядов. В своем заявлении Евгений Пригожин заявил, что боевики "Вагнера" брали Бахмут добровольно и самостоятельно.

К своем заявлении он еще раз обрушился на российского министра обороны Сергей Шойгу и начальника Гентаба РФ Сергей Герасимова. Он пожаловался, что его частную армию снабжали снарядами всего на 11%, а по российским военным нормативам ее численность должна была быть в пару десятков раз больше. Видеозапись заявления заканчивается съемками водружения российских и вагнеровских флагов на развалинах Бахмута.

В конце своего выступления Пригожин заявил, что с 25 мая выводит подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута в некие "полевые лагеря".

Позже заявление Пригожина о взятии Бахмута подтвердило и российское Минобороны, а Владимир Путин даже поздравил "'штурмовые отряды "Вагнер', а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции".

Украинские официальные лица — президент Владимир Зеленский, Генштаб ВСУ и замминистра обороны Украины Анна Маляр эти заявления опровергли. Находясь на встрече стран Большой Семерки в Токио, Зеленский заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и город не захвачен Россией.

Однако, если верить карте deepstatemap.live — проекту украинских волонтеров — на середину дня понедельника 22 мая в спорной зоне, где идут бои, находятся несколько кварталов Бахмута на юго-западе города вдоль улиц Чайковского, Вильямса и Докучаева, а вся остальная часть города оккупирована армией РФ.

Карта показывает, что на флангах вокруг Бахмута происходит продвижение украинских войск. Начиная с 11 мая они уверенно ликвидируют "клинья" российской армии, выдвигавшиеся вглубь украинской обороны на глубину до 10 километров.

В воскресенье командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил, что его войска все еще контролируют "незначительную" часть Бахмута, что позволит им войти в город, когда ситуация изменится. Он завил, что украинские войска приближаются к "тактическому окружению" города.

Это заявление подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ВСУ "взяли город в полуокружение". Она также добавила, что украинские войска продолжают оборонять промышленные и инфраструктурные объекты и "захватили часть возвышенностей".

Глава программы по оборонной политике и стратегии Международного центра обороны и безопасности в Таллине (ICDS) Тони Лоуренс заявил Delfi что считает обстановку неясной: "Несмотря на заявления Киева о том, что город еще не полностью оккупирован и возможно его окружение, стратегическое значение города ограничено. Контроль над городом не обязательно позволит одной из строн продвигаться вперед, поскольку окружающая его местность хорошо защищена. Главная ценность Бахмута для Украины с военной точки зрения была в том, чтобы завлечь внутрь и уничтожить большое число российских солдат. Похоже, эта задача была выполнена, хотя и дорогой ценой для нее самой".

Еще одним результатом битвы за Бахмут он считает ухудшение отношений между Кремлем и Евгением Пригожиным, что может, по его мнению иметь стратегический результат.

За два дня до объявления о взятии Бахмута, российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, известный близостью своих авторов к ФСБ (после публикации анонимные авторы канала связались с Delfi и сообщили, что не связаны с ФСБ и другими структурами системы МВД России — Ред.), сообщил, что Пригожин выводит "самые проверенные и опытные кадры" ЧВК Вагнер в Судан, где идет гражданская война.

Как ранее сообщал Delfi, по оценкам Координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби "Вагнер" потерял в Бахмуте до 3/4 из 40 тыс завербованных им заключенных убитыми и ранеными.

На встрече Большой Семерки в Хиросиме в прошедшие выходные, президент США Байден заявил, что общие потери российской армии в Бахмуте составили около 100 тыс человек.

Отметим, что по оценке Генштаба ВСУ, на утро 22 мая общая численность потерь армии РФ в Украине составляют 203880 человек. Получается, что в битве за Бахмут армия РФ понесла половину всех своих потерь.

Тони Лоуренс также подчеркивает, что Бахмут стал символом для обеих сторон конфликта — победа или поражение там оказывает влияние на информацонную и пропагандистскую войну.

Бывший профессор Лондонского королевского колледжа, проживающий в Праге российский военный эксперт Юрий Федоров считает, что если украинским войскам удастся окружить Бахмут или взять его под огневой контроль удерживать город станет невозможно.

Однако, даже если верить утверждениям российского стороны о контроле над городом, эта победа не только выглядит пирровой, но и в свете последних новостей о событиях в Белгородской области, теряет свое значение и смысл. Согласно последним данным российских телеграм-каналов, в Белгородской области РФ идет бой с "диверсионно-разведывательной группой" численностью около 80 человек на двух танках и двух БМП. В области введен режим контртеррористической операции.