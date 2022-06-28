G7 обещала поддерживать Украину до победного; Зеленский попросил оружие, чтобы закончить войну до зимы

"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько потребуется", — говорится в заявлении лидеров США, Германии, Японии, Британии, Франции, Италии и Канады.

В пространном и жестко сформулированном заявлении лидеры стран "семерки" также обещают наращивать санкционное давление на Россию и Беларусь.

"Мы продолжим поддерживать и усиливать экономическое и политическое давление на режим президента Путина и его пособников в Беларуси, лишая тем самым Россию экономических средств на ведение агрессивной войны против Украины, будем и далее сообща применять адресные санкции столько, сколько будет необходимо, действуя в унисон на каждом этапе", — говорится в заявлении.

Лидеры стран "семерки" обещают ввести эмбарго на российское золото, бороться с попытками обойти санкции, координировать введение тарифов на российский экспорт и подумать, как, не нарушая собственные законы, отдать вырученные на этих тарифах средства Украине.

Кроме того, страны G7 намерены помочь российским политическим эмигрантам. Об этом, впрочем, в заявлении сказано довольно коротко: "Мы в соответствии с нашими внутренними законами и требованиями предоставим защиту россиянам, которых преследует российский режим".

"Семерка" также потребовала от Кремля снять блокаду украинских портов, чтобы из них можно было экспортировать продовольствие. "Мы призываем Россию срочно прекратить без каких-либо условий нападения на сельскохозяйственную и транспортную инфраструктуру и обеспечить свободное прохождение сельскохозяйственных поставок через украинские порты", — сказано в заявлении.

Закончить войну до зимы



С участниками саммита по видеосвязи поговорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, в очередной раз попросил союзников ускорить и увеличить поставки тяжелых вооружений — тогда, по его словам, Украина смогла бы закончить войну до зимы.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Берлине Дженни Хилл, жесткие и решительные формулировки заявления призваны показать, что лидеры ведущих демократических держав действительно едины в поддержке Украины и осуждении России, и пересуды о том, что европейские лидеры начинают колебаться и не прочь поскорей остановить войну любой ценой, безосновательны.

"Как написал в Твиттере канцлер Германии Олаф Шольц, впереди — трудные, но необходимые решения", — напоминает корреспондент Би-би-си.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал Би-би-си, что, по его убеждению, "свобода стоит того, чтобы за нее платить", и поддержка Украины — это та самая цена, которую платят западные союзники.