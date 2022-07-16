FT: Украина пригрозила западным банкам исками за связи с Россией

Правительство Украины призвало руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, обвинив кредиторов в военных преступлениях. Об этом сообщила в пятницу, 15 июля, газета Financial Times.

По данным издания, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко на этой неделе написал главе американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британского HSBC Holdings Ноэлю Куинну, попросив их прекратить финансирование компаний, которые связаны с российской нефтью, и продать доли в российских государственных энергоконцернах "Газпром" и "Роснефть".

В письмах, которые также получили американский Citigroup и французский Crédit Agricole, Устенко обвинил банки в "затягивании"войны в Украине, поскольку те предоставляют кредиты компаниям, поставляющим российскую нефть, и предупредил, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины.

Западные банки "помогают путинскому режиму"

Советник Зеленского сказал в интервью FT, что министерство юстиции намерено подать иски против банков в Международный уголовный суд (МУС) после завершения войны. По его словам, украинские службы безопасности собирают информацию о собирают информацию о поддержке финансовыми учреждениями российской нефтегазовой промышленности.

"С моей точки зрения, они (банки - Ред.) совершают военные преступления, потому что таким образом они помогают путинскому режиму и поддерживают этот режим ", - сказал Устенко, добавив, что российские доходы от продажи нефти и газа идут на закупку вооружений, используемых против Украины. FT отмечает, что МУС не может вести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду физические лица оттуда.

JPMorgan в ответ на запрос газеты сообщил, что играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в России, HSBC отказался от комментариев.