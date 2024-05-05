FT: Россия планирует теракты и диверсии в Европе

Россия "постоянно" проводит шпионскую и диверсионную деятельность в ущерб интересам Германии. Об этом заявил в интервью корреспонденту DW в конце апреля глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). "Страна, которая готова вести войну самыми жестокими средствами, не чурается и диверсий", - так отозвался глава немецкой спецслужбы о России.

Хальденванг уточнил, что подобную деятельность РФ ведет и тогда, когда ее осуществляют не ее собственные агенты, а выездные агенты или люди, которые "работают под прикрытием и приезжают в Германию как бизнесмены, журналисты или ученые, но на самом деле занимаются шпионажем в пользу России". "Страна, которая готова вести войну самыми жестокими методами, не будет чураться диверсий. В этом отношении мы в Германии должны быть готовы к такому сценарию", - заявил глава федерального ведомства.