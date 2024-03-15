FT: ФРГ потребуется два года для восполнения запасов TAURUS

Германии понадобится два года для того, чтобы восстановить запасы дальнобойных крылатых ракет TAURUS, если власти ФРГ все же решат передать их Киеву, сообщила в пятницу, 15 марта, британская газета Financial Times (FT)со ссылкой на экспертов. Нарастить или возобновить производство крылатых ракет "не получится в одночасье - производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени", цитирует издание слова эксперта Международного института стратегических исследований Дугласа Барри.

Директор Taurus Systems Йоахим Кнопф уверял, что производство ракет может быть быстро возобновлено в случае получения заказа, но по мнению аналитиков, на самом деле восполнение арсенала TAURUS потребуется около двух лет.