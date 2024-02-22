ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине

"Это позволит нам снизить зависимость от российской техники и модернизировать нашу армию", - указал он.

По его словам, Германия может предоставить Чехии основные боевые танки Leopard 2A4. Согласно данным агентства dpa, речь идет о закупленных в Швейцарии танках, которые в соответствии с условиями контракта не могут быть поставлены Украине. В свою очередь Прага передаст Киеву советские танки Т-72, находящиеся на вооружении чешской армии.

С начала войны Чехия передала Украине 62 танка

По данным чешского правительства, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Чехия поставила обороняющейся стране 62 боевых танка, 131 БТР, 6 вертолетов и 16 ЗРК. В ходе первого "кольцевого обмена" Чехия получила 14 танков Leopard 2A4 со складов немецкой оборонной промышленности. Кроме того, ожидается поставка бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) Büffel.