Перевернувшуюся лодку Савена обнаружили вблизи Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, где 1 января 75-летний путешественник начал свое плавание. До этого Савен выпустил два аварийных буйка, подавших сигналы бедствия.
”К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море”, — говорится на странице Савена в фейсбуке.
Жан-Жак Савен прославился в 2019 году, когда в одиночку пересек Атлантику в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку. На это у него ушло 122 дня.
Новое путешествие он рассчитывал завершить за три месяца и называл свой проект ”способом посмеяться над старостью”.
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